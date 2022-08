“Sembra di essere al mercato del pesce”: il Tribunale di Nola vieta gli abiti succinti Stop ad abiti succinti e ai cellulari in aula: ordinanza della presidente del Tribunale di Nola per avvocati e civili. “A volte sembra il mercato del pesce”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stop agli abiti troppo succinti in tribunale: lo ha deciso Vincenza Barbalucca, presidente del Tribunale di

Nola facente funzioni. Tribunale che, soprattutto nel periodo estivo "sembra quasi un mercato del pesce in cui ognuno indossa quello che gli fa più comodo", come spiegato da Claudia Ardolino, avvocato nolano che fa parte del fronte del sì di fronte al provvedimento della presidente.

"Divieto assoluto di ingresso nel palazzo di giustizia e nelle aule d'udienza", spiega l'ordinanza, "in abiti succinti e non consoni al decoro dell'ufficio". Vietato tassativamente anche l'uso in aula di cellulari per riprese e registrazioni, salvo "se espressamente autorizzati dal presidente del collegio o dal giudice monocratico". Un provvedimento che ha suscitato particolare apprezzamento da parte di quasi tutti gli avvocati del Tribunale, nonostante l'ordinanza si rivolga anche a loro e non solo a testimoni e parti. "Tutti, a mio avviso dovrebbero venire in giacca e cravatta, e le donne in abiti dignitosi", ha aggiunto ancora l'avvocato Claudia Ardolino.

Anche Arcangelo Urraro, vicepresidente dell'ordine degli avvocati di Nola, ha spiegato di essere "assolutamente d'accordo", visto che soprattutto nel periodo estivo "si sono effettivamente verificati casi di persone presentatesi in tribunale con abbigliamento che ha generato imbarazzo; è giusto che si seguano norme di decoro, bene ha fatto il presidente, anche se il provvedimento riguarda soprattutto le parti e i consulenti". Ordinanza che tuttavia riguarda anche gli stessi avvocati che dunque saranno chiamati a dare il "buon esempio" a testimoni e parti.