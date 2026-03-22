Detenzione e diffusione di foto e video pedopornografici: 22enne di Caivano a processo

Il giovane era stato arrestato nel 2025 nel corso di una inchiesta che aveva portato all’arresto di 50 persone. Il prossimo 14 aprile, il 22enne dovrà comparire davanti al giudice.

Comparirà davanti al gup del Tribunale di Napoli il prossimo 14 aprile il giovane di 22 anni di Caivano, nella provincia partenopea, arrestato in flagranza di reato per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico minorile, entrambi aggravati dall'ingente quantità. Il processo si prospetta delicato, vista la complessità e la pericolosità

Nella fattispecie, il 22enne di Caivano era stato arrestato nel 2025, nell'ambito di una inchiesta su larga scala, denominata "Mega Share" e condotta dalla Procura della Repubblica di Venezia, che aveva portato all'arresto di 50 persone su tutto il territorio nazionale. Gli inquirenti erano riusciti ad entrare in alcuni gruppi su Telegram, scoprendo una ingente e capillare rete pedopornografica minorile riguardante, come detto, l'intero territorio italiano.

Il 22enne, però, lo scorso 27 novembre era stato scarcerato per decorrenza dei termini, su istanza del proprio legale difensore, l'avvocato Massimo Viscusi. Come detto, il 14 aprile 2026, il giovane comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare di Napoli.