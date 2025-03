Secondigliano, si barrica in casa insieme alla madre, arrivano i carabinieri

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

L'intervento in corso / foto G. Duello, Fanapge.it

Si è barricato insieme alla madre in via De Pinedo, nella zona di Secondigliano al confine con Capodichino, periferia Nord di Napoli. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 marzo. Sul posto sono giunte subito le forze dell'ordine, in particolare carabinieri, vigili del fuoco e una ambulanza perché si era sparsa la voce che l'uomo avesse in casa bombole gas o benzina, particolare, quest'ultimo, che al momento non trova riscontro. A quanto apprende Fanpage.it i militari hanno fatto scendere i vicini di casa a scopo precauzionale e sono riusciti però ad entrare in casa regolarmente, dopo aver bussato e la situazione sarebbe, seppur nelle difficoltà familiari, tornata tranquilla.