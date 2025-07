Scontro tra scooter e auto sull’Asse Mediano, Giovanni Borrelli muore a 52 anni

Un drammatico incidente stradale, l'ennesimo, si è verificato sull'Asse Mediano, lungo asse viario che mette in collegamento la provincia di Napoli e quella di Caserta: il bilancio è purtroppo di un morto, Giovanni Borrelli, 52 anni. Da quanto si apprende, l'incidente si è verificato nella notte tra il 7 e l'8 luglio, ma è stato reso noto soltanto nelle ultime ore: Giovanni Borrelli, originario di Mugnano, nella provincia partenopea, era alla guida del suo scooter – l'uomo faceva il rider – quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile, guidata da una donna, all'altezza dello svincolo Aversa Sud-Lusciano, nel Casertano.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Giovanni Borrelli: troppo gravi le ferite riportate dal 52enne nell'impatto. La donna alla guida della vettura, invece, non ha riportato ferite, ma un comprensibile stato di choc. Sul luogo dell'incidente, inoltre, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare eventuali responsabilità. Giovanni Borrelli era molto conosciuto e stimato a Mugnano: il 52ene lascia moglie e figli.