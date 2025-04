video suggerito

Scontro tra due auto sulla via del Mare in Cilento: tre feriti L'incidente si è verificato questa notte nei pressi di Santa Maria di Castellabate: tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un incidente stradale, l'ennesimo, si è verificato questa notte sulla cosiddetta via del Mare, in Cilento, nella provincia di Salerno. Nella fattispecie, intorno alle 2.30, nei pressi di Santa Maria di Castellabate, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili – una Opel Corsa e una Volkswagen Golf – si sono scontrate. Sono tre le persone che sono rimaste ferite nell'incidente: in particolare, una ragazza di 22 anni e un uomo di 30 anni, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania; da quanto si apprende, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono adoperati per soccorrere i feriti, ma anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare la precisa dinamica dell'incidente e a individuare eventuali responsabilità.

La domenica di Pasqua, non molto distante da Santa Maria di Castellabate, precisamente a Sala Consilina, un'automobile è stata coinvolta in un incidente: la vettura è uscita fuori strada, finendo la sua corsa contro il muro di un edificio ai margini della carreggiata. Alla guida una ragazza di 21 anni, Angelica Gargano, che è stata trasportato in ospedale con l'eliambulanza; purtroppo, tre giorni dopo l'incidente, la 21enne è deceduta nel nosocomio di Salerno.