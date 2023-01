Scontro fra il vigilante e il medico del 118, la denuncia all’ospedale di Frattamaggiore Un vigilante dell’ospedale di Frattamaggiore ha dapprima aggredito verbalmente, e ha poi tentato di aggredire fisicamente, un medico del 118.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Scene surreali quelle che si sono viste all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, nella provincia di Napoli: una guardia giurata in servizio presso il nosocomio ha dapprima aggredito verbalmente e ha poi tentato di aggredire fisicamente un medico del 118. La vicenda è stata resa nota a mezzo social dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che troppo spesso denuncia aggressioni ai danni del personale sanitario.

"Uno degli addetti alla sicurezza, un uomo sulla sessantina, aggredisce prima verbalmente con toni minacciosi e volgari, poi tenta aggressione fisica al medico del 118 che sta effettuando la registrazione di un paziente in codice giallo. L'energumeno presente nella stanza, dove si effettua il triage, sostiene che il paziente che è stato portato, non doveva scendere dall'ambulanza perché non era un codice giallo o rosso ma un semplice codice verde, avendo lui esperienza svolgendo la guardia giurata nei p.s da oltre 30 anni" ha raccontato l'associazione sui social.

"Naturalmente chiediamo alla direzione della Asl Napoli 2 Nord di approfondire la vicenda e prendere i dovuti provvedimenti.

È inammissibile che chi ci dovrebbe difendere ci attacca!" ha concluso l'associazione.