Giovanni, medico del 118, trovato morto in casa a 69 anni: gli mancava un anno alla pensione

Giovanni Ferreri

Una vita sulle ambulanze, in giro per Napoli a salvare e curare le persone che non stavano bene o erano rimaste vittime di incidenti. Giovanni Ferreri, storico medico del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro della postazione San Gennaro, purtroppo, è stato ritrovato morto in casa sua. Ieri mattina si sarebbe dovuto recare a lavoro, ma i suoi colleghi non l'hanno visto arrivare e si sono preoccupati. Hanno allertato i soccorsi. Il corpo senza vita dell'operatore sanitario era in casa, dove Ferreri viveva da solo. L'hanno trovato i vigili del fuoco che sono riusciti ad entrare nell'appartamento. Ferreri aveva 69 anni e gli mancava un anno alla pensione.

Una vita intera spesa per aiutare gli altri, svolgendo un lavoro meraviglioso, ma anche faticoso e di grande responsabilità. Vissuta in strada, a stretto contatto con le persone, i pazienti, i familiari degli ammalati. Un mestiere fatto di relazioni ed empatia umana, oltre che di professionalità. A dare il triste annuncio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che si è stretta nel dolore alla famiglia per la grave perdita. L'associazione ha espresso "profondo dolore" per "la scomparsa improvvisa del dottor Giovanni Ferreri, medico decano del 118 della postazione San Gennaro di Napoli. Stanotte avrebbe dovuto essere di turno, ma non si è presentato – scrive Nessuno Tocchi Ippocrate – è stato trovato privo di vita nella sua abitazione dai vigili del fuoco, intervenuti a seguito della sua assenza ingiustificata e del silenzio telefonico. Siamo profondamente sconvolti e vicini alla famiglia in questo momento di lutto. Aveva 69 anni, tra un anno sarebbe andato in pensione. ‘118ttista' fino all’ultimo! Ciao Giova’! Giovanni Ferreri".