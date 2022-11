Sciopero trasporti oggi a Napoli, tutto fermo: metro 1, funicolari e Alibus Il trasporto pubblico locale si ferma a Napoli, a causa dello sciopero di 4 ore proclamato per oggi, dalle 11.30 alle 15.30.

A cura di Valerio Papadia

I disagi erano stati annunciati e, puntualmente, sono arrivati: a Napoli il trasporto pubblico locale, da qualche minuto, è completamente fermo a causa dello sciopero di 4 ore indetto dai sindacati per oggi, venerdì 11 novembre, dalle ore 11.30 e fino alle 15.30. I lavoratori di Anm hanno aderito ampiamente allo sciopero e allora ecco che, dopo le 11.30, si sono fermati i treni della Linea 1 della metropolitana, così come le funicolari di Montesanto, Mergellina e Centrale (quella di Chiaia è chiusa per lavori, ndr); decine di corse dell'Alibus, invece, sono state soppresse.

Napoli paralizzata senza mezzi pubblici

La città è dunque paralizzata dall'assenza, pressoché totale – fatta eccezione solo per alcuni autobus – del trasporto pubblico locale. Grandi disagi per i cittadini, privati della metropolitana e delle funicolari, per spostarsi da una parte all'altre della città, ma anche per i turisti, visto che l'Alibus collega il centro di Napoli, la Stazione Centrale e l'aeroporto di Capodichino.

Questa mattina hanno scioperato i lavoratori Eav

Disagi anche questa mattina: dalle ore 9 alle ore 13 lo sciopero ha infatti riguardato i lavoratori Eav. Per questo, le corse della Circumvesuviana, della Circumflegrea e della Cumana hanno subito ritardi, cancellazioni e soppressioni.