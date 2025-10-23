Sciopero tassisti a Napoli, corteo di taxi da Porta Capuana a piazza Municipio: traffico impazzito

Sciopero dei taxi a Napoli / Foto Fanpage.it

Sciopero dei taxi a Napoli oggi, giovedì 23 ottobre. Il lungo corteo di auto bianche è partito alle 9,00 da piazza Leone a Porta Capuana per arrivare in piazza Municipio, attraversando a passo d'uomo tutto il centro storico. Traffico impazzito in città, dove anche stamattina si registrano disagi sulla metro Linea 1, tra Piscinola e Chiaiano. "Siamo in sciopero dalle 8 alle 22 – scrivono i sindacati – per denunciare una situazione ormai insostenibile: ci scusiamo con i cittadini per i disagi che la nostra protesta potrà causare, ma lo facciamo per difendere non solo la nostra categoria, bensì anche gli utenti, costretti ogni giorno a subire inefficienze che fanno aumentare i costi delle corse".

Lo sciopero dei tassisti a Napoli del 23 ottobre / Foto Fanpage.it

Cantieri, abusivismo e multinazionali: i motivi della protesta dei tassisti

La manifestazione dei tassisti è stata proclamata dalla maggior parte dei sindacati Fast / Confsal, Federtaxi / Cisal, Confail, Sitan / Atn, Orsa / Taxi, Ugl, Unimpresa, Uri / Taxi, Uti, Associazione tassisti di base per protestare "contro il fenomeno dilagante dei taxi abusivi, l'occupazione indiscriminata delle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici anche dai veicoli non autorizzati, la concorrenza sleale delle multinazionali, ma anche la città invasa da cantieri in contemporanea in nodi cruciali per la viabilità urbana". Le proteste proseguiranno fino alle 22,00. I taxi garantiranno solo i servizi essenziali.

Ciro Langella, presidente di Uti Taxi, in un video spiega: "I tassisti napoletani fanno sentire la loro voce. Quest'estate abbiamo perso il 30 per cento di lavoro. Questo corteo è il prosieguo dell'assemblea di settembre. E proclameremo altre giornate di sciopero finché il Comune non si impegnerà con i fatti per migliorare la viabilità cittadina. I tassisti sono una categoria di lavoratori che lavora H24 e assicura il trasporto pubblico non di linea in città senza contributi pubblici. Chiediamo rispetto per la categoria. Basta traffico, abusivismo e multinazionali che non rispettano regole. Non sono più tollerabili gli annunci dei taxi abusivi sul web. Abbiamo presentato denuncia alle autorità, ma questo fenomeno va avanti, rubando i clienti ai tassisti onesti".

I sindacati: "Oggi sciopero, ma garantiti servizi essenziali"

I tassisti hanno assicurato per oggi che "garantiranno comunque i servizi essenziali, come quelli per persone con disabilità, donne in gravidanza e collegamenti da e per gli ospedali. Da tempo chiediamo regole e controlli contro la concorrenza sleale e il dumping contrattuale, messi in atto da multinazionali e piattaforme digitali che operano in violazione della normativa. Denunciamo inoltre un abusivismo crescente che mette a rischio la sicurezza e toglie lavoro ai tassisti regolari, insieme alla violazione della territorialità degli Ncc, che grazie alle app continuano ad agire senza reali controlli. A livello comunale, ci scontriamo con burocrazia e immobilismo: mancano un piano traffico efficace e telecamere funzionanti nelle corsie preferenziali, nonostante i fondi già stanziati. "Solo dopo aver verificato gli effetti di tali misure, si potrà valutare, con dati concreti, se esiste davvero una carenza di taxi: oggi il problema non è il numero di auto, ma una viabilità caotica che penalizza tutti: tassisti e cittadini".