Metro Linea 1 ferma tra Piscinola e Chiaiano: danni al camminatoio, istituite navette bus

Metro Linea 1 ferma per guasto questa mattina, mercoledì 22 ottobre, tra le stazioni di Piscinola e Chiaiano. Anm istituisce le navette bus. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, si sarebbero registrati danni al camminatoio, ossia la pavimentazione tra Piscinola e Chiaiano, dopo la posa dei nuovi binari che sono stati installati questa estate. Rimasti a piedi migliaia di pendolari e studenti. I tempi di riparazione potrebbero non essere brevi. Circola l'ipotesi di un paio di giorni, ma non è ufficiale e il ripristino potrebbe essere anche più breve. I disservizi sono partiti questa mattina, attorno alle 6, quando si è capito che nella stazione Piscinola in direzione Centro Direzionale, non sarebbe stato possibile effettuare il servizio viaggiatori in salita, ma solo in discesa per chi proveniva da Centro Direzionale. La circolazione sulla tratta Piscinola-Chiaiano poi è stata del tutto sospesa e sono stati istituiti i bus. I treni, invece, circolano regolarmente sulla restante tratta da Chiaiano a Centro Direzionale.

Sansone (Usb): "Subito assunzioni per i bus"

Sulla vicenda interviene Marco Sansone (Usb):

Anche questa mattina la metropolitana linea 1 dell'ANM sta avendo problemi tecnici che ne limitano il servizio tra Piscinola e Chiaiano.

Per sopperire a queste difficoltà, come sempre, si istituisce una navetta temporanea, autobus sottratti ad altre linee, già di per sé in carenza cronica. Il servizio su gomma dell'ANM si mantiene grazie alle prestazioni straordinarie dei lavoratori da anni.

Secondo i dati aziendali mancano circa 300 autisti in organico per poter fornire un servizio almeno decente, eppure il Comune di Napoli continua a rimandare lo scorrimento della graduatoria di operatori d'esercizio ed a non rinnovare i contratti agli autisti interinali a tempo determinato.

E conclude: