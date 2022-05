Scarica rifiuti in strada e scappa: rintracciato dalla polizia di Giugliano e denunciato Aveva abbandonato rifiuti in strada e poi era scappato: rintracciato dopo 20 giorni e denunciato. L’uomo era anche l’intestatario fittizio di una società edile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva abbandonato in strada rifiuti di vario tipo, scaricandoli dal proprio furgoncino: ma dopo venti giorni, la polizia lo ha rintracciato e denunciato. La vicenda è accaduta a Giugliano in Campania: come spiegato dalla polizia ambientale giuglianese, lo scorso 4 maggio il furgoncino era entrato su via Ripuaria, una delle strade che dal centro di Giugliano passa per Qualiano e poi arriva fino a Varcaturo, sversando diversi rifiuti sul terreno e facendo poi perdere le proprie tracce. Le immagini erano finite anche sui social, suscitando profonda indignazione.

Questa mattina, dopo venti giorni di indagini effettuate da parte della polizia ambientale di Giugliano in Campania, e compiuto anche al presunto domicilio dell'intestatario del furgoncino, il responsabile dell'abbandono di rifiuti dello scorso 4 maggio è stato individuato. Si tratta di una persona di origini straniere, che è stata denunciata per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti. Dalle indagini è emerso anche che la persona è risultato avere una residenza fittizia, e dunque nei suoi confronti si è proceduto anche per la cancellazione del carico anagrafico. Allo stesso modo, è emerso anche avesse l'intestazione fittizia di una società edile. Forze dell'ordine che ora indagano per capire chi ci fosse dietro l'intestazione fittizia della società, e se l'uomo fosse al corrente anche di questa situazione. Sarà invece lui stesso a rispondere per l'abbandono di rifiuti nelle strade di Giugliano, reato per il quale in caso di condanna rischia fino a due anni di reclusione ed una pesante multa fino a quasi trentamila euro.