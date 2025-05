Sassi contro l’autobus a Pianura, ragazzini spaccano il vetro del 112 dell’Anm

video suggerito

A cura di Nico Falco

Ancora una sassaiola contro un autobus nella periferia Ovest di Napoli: è successo tra le strade del quartiere Pianura, dove un gruppo di ragazzini ha lanciato pietre contro il mezzo della linea 112 dell'Anm, spaccando il finestrino laterale. Subito dopo i responsabili si sono dati alla fuga; il mezzo è dovuto rientrare al deposito per le riparazioni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per le indagini.

L'episodio è avvenuto lungo via Montagna Spaccata, la strada principale del quartiere, alle 16.30 circa, un orario in cui la zona è molto trafficata. Non si sarebbe trattato della ritorsione per un litigio, magari da parte di qualcuno fatto scendere perché senza biglietto: sarebbe stato uno dei tanti raid vandalici registrati anche nel recente passato in zona, un tiro al bersaglio verso il mezzo del trasporto pubblico da parte di gruppetti di giovanissimi tanto veloci a lanciare i sassi quanto subito dopo a dileguarsi di corsa.

Le pietre hanno mandato in frantumi il vetro laterale. Per l'autista e par i passeggeri solo molta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza di rilievo e non si registrano feriti. Il conducente è stato costretto a fermare l'autobus e ad annullare la corsa per ripartire alla volta del deposito per la riparazione. Commenta Marco Sansone, del Coordinamento Regionale Usb Lavoro Privato:

L'atto vandalico di oggi nei riguardi di un mezzo dell'Anm, l'ennesimo dall'inizio dell'anno, ad un orario ed in un luogo in cui c'erano molte persone in strada e nell'autobus, rende l'idea della gravità del gesto. I balordi che hanno compiuto il gesto non hanno avuto scrupoli nel mettere a rischio l'incolumità dei passeggeri del mezzo, che solo per fortuna non hanno riportato conseguenze. Speriamo che le telecamere della zona abbiano registrato i colpevoli e che le forze dell’ordine riescano a rintracciarli, intanto stasera i cittadini del quartiere Pianura saranno ancora più penalizzati a causa della mancanza di uno dei pochi autobus in servizio.