Sanremo 2025, Manfredi si congratula con Settembre, vincitore Nuove Proposte: "Ti aspettiamo in Comune" Il sindaco Gaetano Manfredi si congratula con Andrea Settembre per la vittoria nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025: "Ti aspettiamo!"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Anche Gaetano Manfredi si è congratulato con Andrea Settembre, il giovane cantante napoletano che ha vinto nella categoria "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo. Il giovane, il cui primo LP esce oggi nel giorno di San Valentino, riporta dunque il titolo in Campania, che mancava dal 2017 quando se lo aggiudicò Lele, cantante di Pollena Trocchia, nella provincia di Napoli, al secolo Raffaele Esposito. E così, a distanza di 8 anni, sono arrivati subito gli auguri da Palazzo San Giacomo.

"Complimenti, Andrea Settembre!", ha scritto sui social il sindaco del capoluogo campano, "La vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025 è un successo straordinario, un primo passo importante per un futuro luminoso nel mondo della musica. Tutta Napoli è orgogliosa di te", ha proseguito il primo cittadino partenopeo, chiosando: "Ti aspettiamo in Comune per festeggiare insieme!"

Ma la Campania, in attesa delle finali dei big, porta a casa anche le semifinaliste di Sanremo Giovani, Vale Lp e Lil Jolie: il duo eliminato e che avrebbe potuto portare ad una finalissima tutta napoletana. Le due giovani hanno comunque conquistato il Palco dell'Ariston e ricevuto il plauso di tutti, soprattutto quando hanno portato il loro messaggio contro la violenza sulle donne.

Settembre, al secolo Alessandro Settembre, napoletano classe 2001, ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Vertebre" che, ha spiegato, racconta la fragilità della sua generazione: "fragile, piena di sogni ma spesso senza certezze. Porto a Sanremo tutte le lacrime di chi si sente perso e vuole trovare la forza per rialzarsi”, ha raccontato in una intervistato. Il suo look non è passato inosservata nei giorni scorsi per le strade di Sanremo: sciarpa del Napoli e maglietta azzurra, a rimarcare la sua appartenenza al territorio e l'amore alla squadra.