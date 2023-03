Salvati dall’incendio in casa, sabato sera di paura a Castellammare di Stabia Fiamme in un appartamento di Castellammare, i vigili salvano due persone.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Sabato pomeriggio di terrore a Castellammare di Stabia: incendio divampato in un appartamento di uno stabile di via De Nicola.

Il rogo si è propagato molto probabilmente, a causa di un corto circuito. Uno degli residenti, al quarto piano, ha cercato di domare le fiamme ma senza riuscirvi. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo due persone, madre e figlio. Sul posto sono giunte anche le ambulanze del ‘118' ma per madre e figlio non è stato necessario il ricovero in ospedale.