Salerno, picchia una donna e la trascina per i capelli in strada: frustata davanti alla chiesa

Aggredisce e picchia una donna in strada, la frusta con la maglietta arrotolata, la spintona fino a farla cadere per terra, poi la tira per i capelli, trascinandola sul marciapiedi, dove continua a pestarla. Il tutto in pieno giorno, nella piazza affollata di persone e davanti ad una chiesa, il Santuario della Madonna del Carmine, e poco distante dal supermercato Sole365. La brutale aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, in piazzetta Monsignor Bolognini, nel quartiere Carmine, a Salerno. La terribile scena di violenza è stata ripresa anche con i cellulari dai presenti terrorizzati. Il video è poi finito sui social, diventando in poco tempo virale.

Uomo picchia donna a Salerno

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un litigio tra un uomo e una donna, forse la compagna, probabilmente stranieri. L'uomo avrebbe prima insultato la donna e l'avrebbe minacciata, poi, come si vede nelle immagini, l'ha strattonata e spintonata, tirandole i capelli lunghi, fino a farla cadere per terra. Ma la sua furia non si è placata nemmeno quando la donna era riversa sul marciapiedi, dove l'uomo ha continuato a picchiarla selvaggiamente, tra le urla della ragazza e quelle dei passanti inorriditi da quanto stava avvenendo. L'intervento di alcune persone è riuscito a far desistere l'uomo dal proseguire l'aggressione. I passanti hanno poi prestato assistenza alla giovane vittima della aggressione. Non è escluso che sulla vicenda possa essere aperta una indagine delle forze dell'ordine per individuare ed identificare l'aggressore.