Ragazza picchiata e frustata davanti alla chiesa di Salerno: denunciato l’aggressore

Denunciato dalla Polizia di Stato l'uomo che ha aggredito una donna in strada in piazzetta Monsignor Bolognini a Salerno. Picchiata in strada, spintonata, tirata per i capelli, gettata a terra e frustata con una maglietta arrotolata poco distante dalla chiesa del Santuario della Madonna del Carmine. Si tratta, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate della Polizia di Stato, di un cittadino di origine polacca, senza fissa dimora. La vittima è una donna italiana, anche lei senza fissa dimora. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno.

Ragazza italiana aggredita a Salerno: denunciato l'aggressore

La lite, secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di accertamento, sembra sia stata causata da motivi di gelosia. L'aggressore è stato individuato dalle forze dell'ordine, identificato e denunciato a piede libero. Sulla vicenda è aperta anche una indagine della Procura della Repubblica di Salerno. L'episodio risale ad alcuni giorni fa, a quanto appreso da Fanpage.it, e sarebbe avvenuto in pieno giorno, nella piazza del quartiere Carmine a Salerno. L'orribile scena di violenza – con la ragazza picchiata e frustata anche mentre era a terra inerme – è stata ripresa con i cellulari da alcuni passanti, che hanno cercato di aiutare la giovane ed hanno chiamato le forze dell'ordine. Il video diffuso sui social è diventato in poco tempo virale, scatenando migliaia di commenti di indignazione. Nelle immagini si vede l'uomo a torso nudo prendere la rincorsa e vibrare con forza colpi contro la donna. Afferarla per i capelli lunghi, fino trascinarla a terra. Poi, continuare a picchiarla, colpendola con una maglietta.