Salerno, 51enne ha un infarto sulle colline, ma l'elisoccorso non riesce ad atterrare: salvato via terra L'eliambulanza non è riuscita ad atterrare a causa delle antenne televisive. Grazie alla collaborazione tra sanitari del 118 e carabinieri, il 51enne è stato portato in ospedale via terra.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un intervento difficile ma per fortuna riuscito grazie alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte quello effettuato sulle colline di Salerno, dove un uomo di 51 anni, che aveva accusato un infarto, è stato tratto in salvo. A raccontare quanto accaduto è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate": nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 3 luglio, sulle alture di Salerno un uomo di 51 anni, mentre lavorava, ha iniziato ad accusare dolore toracico e sudorazione profusa. La postazione infermieristica dell'Asl Msb Salerno 1 e un'ambulanza della Croce Rossa Italiana sono intervenute ma, a causa della zona impervia, soltanto grazie ai colleghi del 51enne sono riusciti ad arrivare sul posto; gli esami clinici effettuati sul posto hanno confermato che l'uomo stava avendo un infarto.

Vista la gravità della situazione, sul posto è giunta anche l'unità Alfa Sa 1 con medico e infermiere a bordo e, considerata l'impervietà della zona, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso: il velivolo, però, a causa della presenza delle antenne televisive e dei cavi dell'alta tensione, non è riuscito ad atterrare. Pertanto, con l'intervento anche dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Salerno e la collaborazione di tutti gli operatori presenti, si è deciso di trasportare il paziente via terra. Grazie alla macchina dei soccorsi, il 51enne è stato tempestivamente portato in ospedale ed è salvo.

"Il paziente è salvo, grazie a una macchina dei soccorsi che, nonostante le difficoltà logistiche, ha funzionato con efficienza e spirito di squadra. Un plauso va a tutti gli operatori coinvolti, dalla Centrale Operativa al personale sanitario, fino alle forze dell’ordine" ha commentato il dottor Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".