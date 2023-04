Ritrovamenti a Paestum, agli scavi nel parco archeologico emergono reperti eccezionali Eros e delfini, nuove scoperte nel tempietto di Paestum: entusiasmo nel Parco archeologico salernitano.

A cura di Redazione Napoli

Nel Parco Archeologico di Paestum ritrovamenti importanti potrebbero riscrivere la storia di uno dei più affascinanti siti d'Italia. In pratica nel sito di Capaccio-Paestum (Salerno), dai lavori per riportare alla luce il santuario scoperto nel 2019 lungo le mura della città antica, sono emersi altri importantissimi elementi.

Il basamento in pietra con i gradini di accesso e la delimitazione della cella che ospitava la divinità; decorazioni in terracotta colorata del tetto; 7 teste di toro; centinaia di ex voto tra cui le immagini di Eros a cavallo del delfino, che forse rimandano al mitico Poseidon.

La direttrice del parco archeologico Tiziana D'Angelo spiega: «Questi ritrovamenti potranno cambiare la storia conosciuta dell'antica Poseidonia. È uno scavo unico».

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ne parla in termini entusiastici