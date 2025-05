video suggerito

Rissa in un ristorante sull'isola di Ischia: 4 feriti, denunciate 6 persone Una violenta rissa si è verificata in un ristorante a Barano d'Ischia nella notte tra venerdì e sabato. I carabinieri, al termine delle indagini, hanno identificato e denunciato 6 persone.

A cura di Valerio Papadia

Una violenta rissa, nella notte tra venerdì e sabato, ha avuto luogo in un ristorante sull'isola di Ischia: i carabinieri, al termine delle indagini, hanno denunciato 6 persone. Più precisamente, in un ristorante con musica dal vivo che sorge in via Spiaggia dei Maronti, nel comune isolano di Barano d'Ischia, è scoppiata una violenta rissa, le cui cause sono ancora in corso di determinazione; nella colluttazione, quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale con lesioni giudicate guaribili tra i 15 e i 30 giorni.

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno avviato le opportune indagini e, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del ristorante e i referti medici dei feriti in ospedale, hanno identificato 6 persone – hanno tra i 22 e i 35 anni, residenti a Lacco Ameno, Casamicciola e Napoli – che sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per rissa e lesioni personali.

Il ristorante, inoltre, sarà segnalato per procedere alla sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 100 del Tulps (il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), mentre tutti e 6 i soggetti denunciati saranno proposti per il Dacur, il cosiddetto Daspo urbano. Infine, l'unico residente a Napoli è stato anche segnalato per l'applicazione del foglio di via obbligatorio da tutti i comuni dell'isola di Ischia.