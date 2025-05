video suggerito

Rimossa l'edicola pericolante in via Foria. E non sarà l'unica: ce ne sono molte altre Inizia il piano di rimozione delle vecchie edicole dei giornali ormai chiuse da anni. La prima è quella di via Foria.

A cura di Redazione Napoli

Tristemente, le edicole dei giornali chiudono, visto che le vendite delle edizioni cartacee dei quotidiani sono ormai in crollo da anni. E una delle storiche edicole di via Foria, all'altezza della caserma Garibaldi, di fronte via Cesare Rosaroll, ormai dismessa da tempo, è stata finalmente rimossa, dopo numerose segnalazioni circa la sua pericolosità. La struttura si era infatti pericolosamente adagiata su un lato. Non è l'unica in queste condizioni, come documentato a più riprese da Fanpage, ma con questa prima azione diventa operativo il piano di demolizione delle edicole che rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica, per il quale il Comune di Napoli ha stanziato 45mila euro.

Dunque stamane alle 6 si è proceduto con la rimozione dell’edicola in via Foria, segnalata dalla Prefettura e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Giovedì e venerdì si procederà con la rimozione delle edicole pericolanti in via Piave e in via Michelangelo Schipa e, la settimana successiva, alla rimozione dell'edicola in via Pigna. Il Comune di Napoli ha avviato un’istruttoria sulle edicole segnalate e gli uffici tecnici sono a lavoro con sopralluoghi che determinano la priorità, in base allo stato di emergenza, di rimozione.

Spiega l'assessora alle Attività produttive, Teresa Armato qual è la strategia: «Il tema delle edicole è un tema che l’amministrazione comunale sta affrontando sin dall’inizio del suo insediamento e si sviluppa su due assi: la rimozione delle edicole pericolanti, segnalate dalla cittadinanza, e la diversificazione delle attività per la sopravvivenza delle edicole. Non esisteva un procedimento in essere per rimuovere le edicole abbandonate e lo abbiamo dovuto strutturare noi».