Restauro e valorizzazione dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, c’è il bando: stanziati 2,3 milioni Il bando è stato pubblicato da Invitalia per conto del Ministero dei Beni Culturali: la scadenza per la procedura di gara è fissata per il 23 giugno 2022.

A cura di Valerio Papadia

Un investimento consistente per restaurare e valorizzare l'Anfiteatro Flavio, il "fratello minore" del Colosseo, che si trova a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. È stato infatti pubblicato il bando per gli interventi di manutenzione, ammodernamento e per rendere più fruibile ai visitatori l'anfiteatro romano che sorge nella parte alta della città flegrea: pubblicato da Invitalia nel ruolo di Centrale di Committenza per conto del Ministero dei Beni Culturali, il bando prevede 2,3 milioni di euro circa per il progetto; la scadenza per la procedura di gara è fissata per il 23 giugno 2022, tra un mese dunque.

Cosa prevede il bando per il restauro dell'Anfiteatro Flavio

Il bando di gara per i lavori di restauro e valorizzazione dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli è rivolto all'attuazione di lavori specifici, come si legge sul sito di Invitalia. Nella fattispecie, i lavori riguardano interventi nell'area verde che fiancheggia il monumento e la realizzazione di un nuovo percorso museale all'interno dell'anfiteatro. Altri lavori, invece, riguardano: