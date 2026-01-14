Rapinatore si disfa del giubbino ma c’è l’etichetta col cognome: preso 15enne

Preso uno dei presunti responsabili della rapina ai danni di un supermercato nel Napoletano; è un 15enne, è stato collocato in comunità.

Ha appena 15 anni uno dei presunti responsabili della rapina ai danni di un supermercato di Melito, in provincia di Napoli, avvenuta agli inizi di dicembre; il ragazzo è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza ma anche per un particolare: nel giubbino di cui il rapinatore si era disfatto c'era l'etichetta della lavanderia, col suo cognome. Il giovanissimo è stato collocato in comunità in esecuzione di una ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli ed eseguita dai carabinieri.

I fatti risalgono al 2 dicembre scorso, quando una coppia di criminali aveva fatto irruzione in un supermercato di strada Provinciale, nel popoloso comune del Napoletano. Orario serale, quando i clienti erano pochi. I due avevano minacciato la cassiera e l'avevano costretta a consegnare l'incasso, per poi darsi alla fuga in sella a uno scooter. Il bottino era stato quantificato in circa 1.600 euro.

I carabinieri, intervenuti poco dopo, avevano ascoltato alcuni testimoni e acquisito i nastri delle telecamere, alla ricerca di particolari utili per l'identificazione dei responsabili. Le indagini, condotte dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania, hanno portato all'identificazione del 15enne e, quindi, all'ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal gip per i Minorenni; parallelamente sono in corso ulteriori accertamenti per arrivare all'identità del complice.