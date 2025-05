Rapina alle Poste di via Caravaggio, banditi arrestati grazie alla telecamera di sorveglianza Una rapina in pieno giorno all’ufficio postale di via Caravaggio a Napoli, due i rapinatori arrestati dalla polizia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rapina all'ufficio postale di via Caravaggio a Napoli: la polizia ha arrestato anche due rapinatori. Momenti di tensione per i residenti del posto, dovuti all'arrivo di volanti ed elicotteri che hanno sorvolato la zona. Non è chiaro se ci sia un terzo rapinatore in fuga: ma la vicenda è attualmente in fase di ricostruzione. Il colpo sarebbe comunque fallito. Molte persone residenti in zona si sono barricate in casa, e c'è chi ha ripreso il tutto con i propri telefonini.

I rapinatori sarebbero entrati nell'ufficio postale armi in pugno attorno alle 11, accedendo poi al back-office dove ci sono i soldi contanti: ma a quel punto, secondo quanto apprende Fanpage.it, la security avrebbe visto il tutto attraverso la telecamere di videosorveglianza interna, permettendo così alle forze dell'ordine di raggiungere in pochi istanti l'ufficio postale, mentre la rapina era ancora in corso. A quel punto, i rapinatori sono stati colti alla sprovvista, disarmati e arrestati. Non è chiaro se vi fosse un terzo elemento al momento irreperibile: sulla zona, un elicottero sta "pattugliando" la zona costantemente.