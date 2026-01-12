Quattro rapine a giovani con coltello e pistola nel centro storico di Napoli, arrestato

I poliziotti hanno arrestato un uomo sospettato di 4 rapine avvenute tra il 17 ottobre e il 10 novembre 2025; le vittime scelte mentre tornavano a casa.

Quattro rapine identiche, avvenute nel centro storico di Napoli: come vittime venivano scelti dei giovani che stavano rincasando, venivano bloccati in strada, minacciati con le armi e costretti a consegnare tutto. Ad agire, in tutti i casi, un uomo solo. E per le forze dell'ordine si tratta della stessa persona, che si è resa responsabile di quattro colpi nel centro storico in poco meno di un mese: il presunto responsabile è stato arrestato dalla Polizia di Stato, si tratta di un pregiudicato già condannato per reati analoghi.

L'uomo è stato bloccato dagli agenti del commissariato Decumani in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura. Gli episodi contestati sono tutti avvenuti nel centro storico di Napoli, tra il 17 ottobre 2025 e il 10 novembre 2025. All'uomo gli investigatori sono arrivati confrontando le denunce che venivano di volta in volta sporte dalle vittime, anche loro corrispondenti allo stesso profilo: erano tutti giovani che stavano tornando a casa, dopo una serata o al ritorno da lavoro, e che raccontavano di essere stati bloccati a pochi passi dai palazzi.

In tutti i casi, poi, il rapinatore aveva agito da solo, usando un coltello o una pistola, e li aveva costretti sotto minaccia a consegnare tutti gli oggetti di valore per poi dileguarsi subito dopo. Corrispondevano anche le descrizioni fornite dalle vittime, circostanza che aveva portato gli agenti a ritenere che dietro le quattro rapine ci fosse la stessa persona; al termine delle indagini, svolte dal commissariato e coordinate dalla Procura, è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.