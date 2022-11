Precipita dal balcone, morto 62enne: tentava di entrare in casa della ex che lo aveva denunciato La vittima è Domenico Aiello, classe 1960: l’uomo, nella mattinata di ieri, era già stato arrestato perché, in maniera analoga, era entrato in casa della ex.

A cura di Valerio Papadia

È morto nel tentativo di entrare, illecitamente, nell'abitazione della ex moglie, che lo aveva già denunciato, facendo scattare il divieto di avvicinamento: Domenico Aiello, classe 1960, è deceduto nella serata di ieri, venerdì 4 novembre, a Boscoreale, nella provincia di Napoli, dopo essere precipitato nel vuoto dal secondo piano di un palazzo della città.

Intorno alle 19 di ieri, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Guastaferro, al numero 12, dove era stato segnalato il decesso di una persona. I militari dell'Arma hanno ricostruito quanto accaduto: Aiello, nel tentativo di entrare nell'abitazione della ex moglie, si era arrampicato sul balcone dell'appartamento, al secondo piano dell'edificio: ha però perso l'equilibrio, precipitando sulla tettoia del portone d'ingresso del palazzo e trovando la morte sul colpo.

L'Autorità Giudiziaria competente, giunta sul posto, ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni. I carabinieri di Boscoreale, insieme a quelli della compagnia di Torre Annunziata, proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.

L'uomo si era già arrampicato sul balcone in mattinata ed era stato arrestato

La vittima, come detto, era stata denunciata dall'ex moglie e aveva ottenuto un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nella mattinata di ieri, però, violando il provvedimento, si era già arrampicato su quel balcone del secondo piano, entrando in casa e spaventando la moglie e i figli, che avevano allertato il 112: Aiello era così stato arrestato per aver violato il decreto di avvicinamento.

Temendo per la loro incolumità, moglie e figli hanno lasciato l'abitazione. Aiello, però, nella prima serata di ieri ha tentato nuovamente di avvicinarsi alla ex e si è arrampicato nuovamente su quel balcone, trovando però la morte.