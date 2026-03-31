È morto Gianfranco Caliendo. L’ex frontman de “Il giardino dei semplici” aveva 70 anni

È morto a 70 anni Gianfranco Caliendo, musicista e cantante, storico frontman de “Il giardino dei semplici”, per anni protagonista della musica leggera italiana.

Gianfranco Caliendo

È morto Gianfranco Caliendo, cantante, compositore e chitarrista. Nato a Firenze nel 1956 ma profondamente legato a Napoli, l'artista aveva 70 anni. Per quasi 40 anni è stato il frontman de "Il giardino dei semplici", gruppo tra i protagonisti della musica leggera italiana. Sua figlia, Giada Caliendo, aveva partecipato a Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte col brano Turuturu, scritto dal padre e dal suo partner sul palco, Francesco Boccia.