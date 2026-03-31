napoli
video suggerito
video suggerito

È morto Gianfranco Caliendo. L’ex frontman de “Il giardino dei semplici” aveva 70 anni

È morto a 70 anni Gianfranco Caliendo, musicista e cantante, storico frontman de “Il giardino dei semplici”, per anni protagonista della musica leggera italiana.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Gianfranco Caliendo
Gianfranco Caliendo

È morto Gianfranco Caliendo, cantante, compositore e chitarrista. Nato a Firenze nel 1956 ma profondamente legato a Napoli, l'artista aveva 70 anni. Per quasi 40 anni è stato il frontman de "Il giardino dei semplici", gruppo tra i protagonisti della musica leggera italiana. Sua figlia, Giada Caliendo, aveva partecipato a Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte col brano Turuturu, scritto dal padre e dal suo partner sul palco, Francesco Boccia.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morte di Domenico, Oppido davanti al gip: "Espianto cominciato dopo arrivo del cuore"
La famiglia del bimbo non sarà al Monaldi per la la commemorazione
Morte del piccolo Domenico, sulla richiesta di risarcimento è scontro tra la famiglia Caliendo e il Monaldi
Al Monaldi altre 3 richieste milionarie di risarcimento. E l'ospedale non è assicurato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views