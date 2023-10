Precipita dal 2° piano del Comune di Torre del Greco, Romualdo Tancredi muore a 44 anni Romualdo Tancredi, dipendente comunale di Torre del Greco e figlio del sindaco di Tortorella, è morto dopo essere precipitato dal 2° piano di Palazzo La Salle.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Lo hanno trovato riverso per terra, in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal secondo piano di Palazzo La Salle, che ospita il municipio di Torre del Greco: inutile la corsa in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere prima che i medici potessero tentare di salvarlo. Romualdo Tancredi, 44 anni, lavorava come dipendente addetto al servizio economato di Torre del Greco e figlio di Nicola, sindaco di Tortorella in provincia di Salerno. Non è chiara la dinamica della vicenda: sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, che dovrà chiarire le cause del decesso. Si cercano anche eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza che possano chiarire come l'uomo sia precipitato dal secondo piano dell'edificio di Viale Campania.

In tanti in queste ore stanno esprimendo la propria vicinanza al padre Nicola e ai familiari. Tra questi, il comune di Vituliano ha fatto sapere con una nota che "il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera Comunità di Vibonati si stringono all’immenso dolore che ha colpito il Sindaco di Tortorella, Nicola Tancredi e la sua famiglia, per l’improvvisa e prematura scomparsa del caro Romualdo", mentre Matteo Martino, presidente dell'associazione Terre del Bussento, ha invece fatto sapere che "in seguito al grave evento luttuoso che ha colpito la famiglia Tancredi, evento che ha scosso fortemente la comunità di Tortorella e l'intero comprensorio, abbiamo deciso di spostare, a data da destinarsi, l'incontro previsto presso il comune di Sapri. Giungano le nostre più sentite condoglianze a tutti i familiari del caro Romualdo. Che la terra ti sia lieve".