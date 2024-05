video suggerito

“Porta Capuana e la Torre di Sant’Anna invase dai rifiuti, ratti grossi come cagnolini”: la denuncia La denuncia della consigliera Natale, presidente della commissione Transizione ecologica della IV Municipalità: “Via Carriera Grande invasa dai roditori, turisti allibiti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Porta Capuana e la Torre di Sant'Anna invase da cumuli di rifiuti e sporcizia. In via Carriera Grande, a pochi passi dalla Stazione Centrale, frequentata da migliaia di turisti ogni giorno, ci sono topi grandi quasi come cagnolini. Uno spettacolo indecoroso, che continua nonostante i nostri ripetuti solleciti". A denunciare la situazione di degrado è Assunta Natale, consigliera locale e presidente della Commissione Transizione Ecologica e Verde della IV Municipalità.

"Purtroppo – commenta la consigliera municipale – molte aree della nostra Municipalità, che abbraccia quartieri anche del centro storico, come San Lorenzo, Vicaria e Poggioreale, e della zona industriale, sono perennemente abbandonate. Diverse sono state le denunce e le segnalazioni avanzate per l’area di Porta Capuana e il degrado intorno alla Torre di Sant’Anna. Prendiamo atto che esistono zone di serie A e zone di serie B. Ma noi non ci arrendiamo e continueremo nel nostro operato, per far sì che le aree del centro storico trovino il giusto lustro".

"L'Asl intervenga per la derattizzazione"

I cittadini hanno fatto varie segnalazioni all'amministrazione sulle zone più degradate. "Chiederemo l'intervento anche dell’ASL Napoli 1 Centro per le derattizzazioni – aggiunge Natale – poiché in via Carriera Grande sono stati segnalati ratti grandi quanto cani. Siamo stanchi di questa situazione". La consigliera, a nome di tanti cittadini della zona, ha chiesto, quindi, interventi immediati all'amministrazione comunale affinché sia ripulita tutta l'area dai rifiuti e si provveda ad un'operazione di derattizzazione, a tutela dell'igiene pubblica e della salute.