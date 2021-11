Trasporto pubblico a Napoli

Piove, a Napoli si fermano i tram: la strada appena rifatta si allaga, binari sommersi Piove a Napoli, si fermano tutti i tram delle Linee 1 e 4 oggi perché la strada è allagata. Sommersi i binari di Corso San Giovanni a Teduccio a Vigliena.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piove a Napoli, si fermano tutti i tram delle Linee 1 e 4 oggi perché la strada, recentemente rifatta, è allagata. I binari del tram di Corso San Giovanni a Teduccio, poco prima del ponte di Vigliena, sono completamente sommersi dall'acqua e i mezzi non riescono ad uscire dal deposito. L'Anm, l'azienda napoletana dei trasporti, di proprietà del Comune di Napoli, ha comunicato che "Tram 1 e 4 – che collegano rispettivamente piazza Garibaldi a Poggioreale e via Marina a corso San Giovanni – causa impraticabilità della sede tranviaria, il servizio è temporaneamente sospeso". In sofferenza anche il servizio filobus. Problemi di allagamento anche alla Rotonda Sant'Erasmo. Per il consigliere comunale Nino Simeone, consigliere delegato ai trasporti del governatore Vincenzo De Luca, "bisogna subito approfondire quali siano i motivi dell'allagamento di questa strada e del perché le caditoie non stiano funzionando a dovere. Chiederemo immediatamente una relazione agli uffici tecnici comunali".

Usb: "Strada rifatta da poco"

"A seguito dei lavori di rifacimento stradali avvenuti, alla Vigliena – afferma Adolfo Vallini, sindacalista Usb – in zona San Giovanni a Teduccio, è stato modificato il sistema di raccoglimento per l’acqua piovana. Risultato: allagamento stradale, traffico e blocco del servizio tramviario fermo in deposito per impraticabilità stradale". Proprio in questi giorni è prevista la partenza dei lavori per rifare le fognature a Corso San Giovanni tra il civico 45 e l'incrocio con via Vigliena. Il Comune di Napoli la settimana scorsa ha pubblicato l'ordinanza sulla seconda fase dei lavori per rifare le condutture che prevede la sospensione della corsia riservata a tram e bus fino al 20 dicembre prossimo.Le auto private transiteranno, quindi, a doppio senso sulla corsia attualmente utilizzata dai mezzi pubblici, che continueranno a circolare regolarmente, anche se con immaginabile impatto sulle frequenze. I lavori rientrano nell'ambito del progetto di Riqualificazione Urbana di Napoli Est.

Il cantiere sarà diviso in due aree: dal civico 45 all'83 sarà ad uso esclusivo dell'impresa che lo userà per l'accesso dei mezzi pesanti e per il carico-scarico merci dei negozi. Il problema è che per consentire la viabilità sarà sospesa la corsia del tram. Le auto private circoleranno assieme ai mezzi pubblici all'interno della corsia riservata. La velocità sarà ridotta a 20 chilometri orari nel tratto antistante il cantiere. E ci saranno segnali che indicheranno il passaggio sia dei tram che dei veicoli privati. Su Corso San Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vigliena e il civico 45 sarà lasciata libera una parte della carreggiata di 7,5 metri di larghezza, in modo da realizzare due corsie con direzioni di marcia contrapposte.

A Napoli parchi chiusi per allerta meteo

Traffico a rilento anche nell'area a ridosso del centro cittadino, in particolare via Acton dove ancora pesa la chiusura della Galleria della Vittoria per lavori urgenti. Per tutta la durata dell'allerta meteo i parchi cittadini resteranno chiusi, secondo quanto deciso ieri dall'Amministrazione comunale. A Sorrento, a causa delle avverse condizioni meteo, è stata rinviata a mercoledì prossimo la cerimonia di piantumazione dell'albero in piazza della Vittoria, prevista per questa mattina nell'ambito della Festa dell'Albero 2021.