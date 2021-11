Trasporto pubblico a Napoli

Sospesa la corsia del tram a Corso San Giovanni, lavori fino a Natale: rischio caos Sospesa per un mese la corsia riservata del tram e dei bus a Corso San Giovanni per i lavori del Comune di Napoli sulle fognature: il piano traffico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospesa per un mese la corsia riservata del tram e dei bus a Corso San Giovanni per i lavori del Comune di Napoli sulle fognature. Il piano traffico prevede che la strada tra il civico 45 e l'incrocio con via Vigliena sarà ridotta, da domani, 19 novembre, fino al 20 dicembre 2021, a causa del cantiere. Le auto private transiteranno, quindi, a doppio senso sulla corsia attualmente utilizzata dai mezzi pubblici, che continueranno a circolare regolarmente, anche se con immaginabile impatto sulle frequenze. I lavori rientrano nell'ambito del progetto di Riqualificazione Urbana di Napoli Est.

Si tratta solo della prima fase dei lavori. Il cantiere sarà diviso in due aree: dal civico 45 all'83 sarà ad uso esclusivo dell'impresa che lo userà per l'accesso dei mezzi pesanti e per il carico-scarico merci dei negozi. Il problema è che per consentire la viabilità sarà sospesa la corsia del tram. Le auto private circoleranno assieme ai mezzi pubblici all'interno della corsia riservata. La velocità sarà ridotta a 20 chilometri orari nel tratto antistante il cantiere. E ci saranno segnali che indicheranno il passaggio sia dei tram che dei veicoli privati. Su Corso San Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vigliena e il civico 45 sarà lasciata libera una parte della carreggiata di 7,5 metri di larghezza, in modo da realizzare due corsie con direzioni di marcia contrapposte.

L'ordinanza

L'ordinanza sarà in vigore dal 19 novembre 2021 al 20 dicembre 2021 e prevede, in Corso San Giovanni a Teduccio, nel tratto tra via Vigliena ed il civico n. 45:

A) Sospendere il punto 3 comma a dell'O.D. n. 184 del 20.02.2020 relativo al divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli su rotaie (Tram) e su gomma del trasporto pubblico di linea e non di linea, sulla semicarreggiata destra, direzione Napoli, suddivisa in due corsie transitate con sensi di marcia contrapposti.

B) Istituire, sulla semicarreggiata individuata al punto A) a partire dal limite su strada dell’area cantiere insistente sul lato sinistro della carreggiata secondo la direzione di marcia verso Napoli: