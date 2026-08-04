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Piano di Sorrento: pedina l’ex col gps e lo aggredisce col tacco della scarpa, braccialetto elettronico per una 31enne

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per una 31enne di Piano di Sorrento (Napoli): è accusata di maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex compagno.
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A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
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Per tenerlo sempre sotto controllo era arrivata a nascondere sulla sua motocicletta un geolocalizzatore, grazie al quale poteva sempre sapere dove si trovasse. Ma, da diversi mesi, non gli dava tregua: insulti, minacci, persino un'aggressione sotto casa col tacco della scarpa, anche davanti alla loro figlia minorenne. Storia che arriva da Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, e che vede protagonista una 31enne del posto, ora raggiunta da una misura cautelare del divieto di avvicinamento e obbligata a portare il braccialetto elettronico.

Le indagini, svolte dai carabinieri, sono partite a seguito della denuncia sporta da un uomo del posto, che ha raccontato delle condotte poste in essere dall'ex compagna dopo la fine della loro relazione. A partire dallo scorso mese di marzo, la donna gli avrebbe reso la vita impossibile. Del geolocalizzatore, però, non sapeva ancora nulla: lo hanno trovato i carabinieri quando hanno ispezionato la sua motocicletta, era stato fissato sotto il parafango anteriore. Con quel dispositivo, collegato all'app del cellulare, la donna poteva sapere dove si trovasse la motocicletta (e, di conseguenza, l'ex compagno) in qualsiasi momento.

Ultimo episodio, quello del 20 giugno 2026. Secondo il racconto dell'uomo, la ex compagna si sarebbe presentata sotto casa sua e lo avrebbe aggredito colpendolo ripetutamente alla testa con il tacco di una scarpa, e poi aveva danneggiato la motocicletta scaraventandola a terra; l'uomo era andato al Pronto Soccorso e gli avevano diagnosticato lesioni guaribili nel giro di dieci giorni.

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All'esito delle indagini è arrivata la misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura ed eseguita dai carabinieri, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. In ottemperanza al provvedimento, la donna avrà ora l'obbligo di mantenersi ad una distanza minima di un chilometro dall'ex compagno e dai luoghi da lui frequentati, e le è stato applicato il braccialetto elettronico.

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