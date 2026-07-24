Auto svaligiata a Paestum, famiglia di turisti disperata: “Aiutateci a ritrovare i peluche dei nostri figli”

L’auto di una famiglia, con due bimbi piccoli, in vacanza a Paestum (Salerno) è stata svaligiata di tutti gli effetti personali tra cui i “peluche amatissimi” dei due fratellini. I genitori lanciano un disperato appello social in cerca di qualcuno che disponga di informazioni utili per ritrovare gli oggetti.

Peluche rubati (foto Facebook)

L'auto di una famiglia in vacanza a Paestum (Salerno) il 22 luglio scorso è stata aperta e svaligiata nei pressi della stazione ferroviaria. Tutti gli oggetti e gli effetti personali sono stati rubati, tra cui anche i "peluche amatissimi" di due fratellini.

Come raccontato dal papà dei bimbi sui social – in cui sia lui sia sua moglie hanno lanciato un appello di aiuto per ritrovare quanto gli è stato portato via – quello che è accaduto per loro è stato "un colpo durissimo per la nostra famiglia e ha segnato profondamente la nostra vacanza".

Tuttavia, la cosa più dolorosa sembrerebbe riguardare i fratellini. "Tra gli oggetti rubati c'erano anche i loro amatissimi peluche. Questi peluche non sono semplici giocattoli. Accompagnano i nostri bambini dal giorno della loro nascita. Dormono con loro ogni notte, li seguono in ogni viaggio e custodiscono anni di amore, conforto e ricordi preziosi. Per i nostri figli perderli è come perdere una parte della loro famiglia".

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Dopo questo primo momento di sfogo, il padre dei bimbi spiega che grazie all'app "Dov'è" di Apple sono riusciti a individuare un luogo in cui sembrano trovarsi i loro oggetti rubati. Dopo aver sporto denuncia di furto ai carabinieri di Paestum e fornito tutti i riferimenti a loro disposizione per indirizzare i militari, adesso la famiglia chiede aiuto ai social.

"Condividete la nostra storia. Una maggiore diffusione potrebbe permettere di raggiungere qualcuno che abbia visto i nostri oggetti, riconosca i peluche o disponga di informazioni utili. Siamo profondamente grati a tutti coloro ci possano dare una mano", ha concluso l'uomo.