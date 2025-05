video suggerito

Pedina e minaccia la sua vittima, non si arrende nemmeno davanti all’arresto. Lo stalker usava anche un Gps Un 58enne di Napoli arrestato per stalking, violando il divieto di avvicinamento e monitorando la vittima con un GPS. Nuovo arresto a Nola. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ossessione. È l'unico modo per definire l'attenzione spasmodica di un 58enne della provincia di Napoli, arrestato il 1° maggio dai carabinieri della Compagnia di Benevento per atti persecutori nei confronti di un professionista beneventano. Ieri, nel primo pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Nola, hanno arrestato nuovamente l'uomo, in flagranza di reato per violazione delle misure cautelari e atti persecutori.

L’individuo era stato precedentemente ammanettato tra San Giorgio del Sannio e Benevento e trasferito in carcere per il reato di stalking ai danni di un professionista della zona. Dopo il suo rilascio e l'imposizione del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da essa frequentati, la storia però non è finita: l'uomo non ha rispettato le disposizioni. E così, nonostante il divieto di dimora nel comune di Benevento, ha continuato a perseguitare la vittima, pedinandola e minacciandola, anche nel comune di Nola, dove la vittima si trovava con la sua compagna, oggetto della gelosia ossessiva dell’indagato.

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno acquisito immagini da impianti di videosorveglianza per documentare le azioni dello stalker. Durante un accertamento, hanno incrociato la vittima che ha segnalato di essere stata nuovamente seguita dal 58enne, violando il divieto di avvicinamento. L’intervento immediato dei carabinieri ha portato al rintraccio dell'uomo e al suo nuovo arresto.

Leggi anche Giovani aggrediti a colpi di taser e lancio di pietre in pieno centro a Benevento: due denunciati

In seguito a un controllo sull’autovettura della vittima, è stato trovato e sequestrato un dispositivo GPS nascosto, un tag di quelli che si vendono liberamente in giro, verosimilmente utilizzato dallo stalker per monitorare i movimenti della vittima tramite un’applicazione installata sul cellulare.