A Secondigliano passeggiata antiracket nei giorni più “caldi” per le estorsioni della camorra

Diffondere le storie di chi è stato vittima di pizzo ma è riuscito ad uscirne, di chi si è opposto nonostante le minacce, ma soprattutto mostrare che, contro la camorra, esiste una rete, composta non solo di associazioni ma anche da forze dell'ordine e istituzione, che può fare da supporto e da scudo: è l'obiettivo delle "passeggiate antiracket", promosse dalla FAI (Federazione antiracket e antiusura), che ha annunciato la prossima iniziativa per mercoledì 10 dicembre, ore 15.30, a Secondigliano, periferia Nord di Napoli.

Dietro la scelta del posto e del periodo ci sono ragioni ben precise: la marcia si svolgerà lungo il corso Secondigliano, la principale strada dello shopping del quartiere, e nei giorni a ridosso delle festività, in cui le richieste di pizzo ai commercianti ritornano e diventano più pressanti. Saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, il presidente FAI nazionale, Luigi Ferrucci, il presidente FAI Campania, Rosario D'Angelo, e Paolo Serpico, presidente della sezione FAI di Secondigliano, intitolata a Nicola Barbato, il poliziotto della Questura di Napoli rimasto gravemente ferito proprio durante una operazione antiracket e Fuorigrotta nel 2015 e deceduto nel marzo 2024.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di progetto "insieme contro racket e usura", finanziato dalla Regione Campania; la passeggiata antiracket partirà alle 15.30 da via della Ferrovia, angolo corso Secondigliano, dove si trova il commissariato della Polizia di Stato.