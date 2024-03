È morto Nicola Barbato, poliziotto eroe ferito in una sparatoria a Napoli e rimasto paralizzato Nicola Barbato, agente della Polizia di Stato, aveva 61 anni: il 24 settembre del 2015 era rimasto gravemente ferito in una sparatoria a Fuorigrotta e, da allora, era rimasto paralizzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Nicola Barbato, morto a 61 anni

Lutto nella Polizia di Stato per la morte del sovrintendente Nicola Barbato. Aveva 61 anni. Il poliziotto, all'epoca dei fatti in servizio nella Squadra Mobile di Napoli, era rimasto gravemente ferito nel corso di una sparatoria a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, il 24 settembre del 2015: da allora, era rimasto paralizzato ed era stato costretto sulla sedia a rotelle. Per questo, aveva ricevuto la Medaglia d'Oro al Valore Civile.

Qualche settimana fa, Nicola Barbato aveva cominciato ad accusare dei problemi fisici, di tipo respiratorio, che si sono aggravati e lo hanno purtroppo portato alla morte: il poliziotto si è spento a Carinaro, nella provincia di Caserta. Commovente il messaggio della moglie Angela e dei due figli, Giovanna e Luigi: «Carinaro, Caserta, la Campania, l'Italia e le forze dell'ordine sono orgogliose di Te» hanno scritto.

I funerali di Nicola Barbato domenica 10 marzo

Nella mattinata di oggi, sabato 9 marzo, alle ore 11, sarà aperta la camera ardente per Nicola Barbata, nella Casa Funeraria Graziano a Teverola, nel Casertano. Domani, domenica 10 marzo, invece, si svolgeranno i funerali del poliziotto: le esequie si svolgeranno alle ore 16 nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, sempre a Teverola.

Nicola Barbato fu ferito in una sparatoria a Fuorigrotta nel 2015

Il ferimento di Nicola Barbato, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, avvenne come detto il 24 settembre del 2015. Nel corso di una operazione antiracket, il poliziotto e un collega si imbatterono in un malvivente che stava chiedendo il pizzo in un esercizio commerciale di via Leopardi, a pochi passi dall'omonima stazione della Linea Cumana, a Fuorigrotta. Vistosi braccato, il malvivente ingaggiò uno scontro a fuoco con i due agenti, nel corso del quale Barbato venne ferito.

Il cordoglio per la morte del sovrintendente di Polizia Barbato

Sandro Ruotolo, che è stato senatore e oggi è responsabile Informazione del Pd, ma che da giornalista ha intervistato Nicola Barbato e che negli anni successivi ha mantenuto sempre il contatto col poliziotto, lo ricorda così:

Gli ho voluto davvero bene a Nicola Barbato. Affetto ma anche una stima immensa per un signor investigatore. Nicola Barbato e’ stato uno straordinario uomo delle istituzioni, della polizia di Stato. La sua storia è nota ed è drammatica. Resta paralizzato a vita nel corso di un’operazione Antiracket, a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, sparato da un camorrista. Andavo spesso a trovarlo nella sua casetta di Carinaro. C’era sempre la sua sua amata moglie ed era un padre felice sapendo di avere due figli in polizia. Nicola Barbato era un uomo gentile e perbene, vittima della ferocia della camorra, testimone della battaglia per la legalità. Mi resterà per sempre quel suo sorriso, quel guardare il futuro con animo sereno. Le condoglianze sincere alla sua famiglia e alla famiglia della polizia di Stato.