Parla il carabiniere che ha sventato la rapina ad Afragola: “Ho visto la pistola, dovevo fermarli”

A cura di Nico Falco

Un frame del video della rapina sventata ad Afragola

"Quando ho visto quei due entrare nella tabaccheria con una pistola in pugno non ci ho pensato nemmeno, è stato l'istinto. Li ho seguiti ed ho urlato "carabinieri" per farli uscire e li ho inseguiti. Dovevo fermarli". Priorità: farli uscire da quel locale, per mettere al sicuro chi si trovava all'interno. Comincia così il racconto di Francesco Maiello, appuntato scelto in forza al comando Legione Carabinieri Campania, che ha sventato una rapina ad Afragola ed è riuscito, dopo una colluttazione, a bloccare uno dei criminali in fuga.

Il militare, poco prima delle 13 di ieri, 12 ottobre, si trovava nei pressi dell'attività di via Dario Fiore, nel centro del comune del Napoletano. Era appena arrivato, avrebbe dovuto fare delle commissioni in tabaccheria per poi andare a prendere il figlio a scuola quando ha visto arrivare quei due in scooter. Caschi in testa, faccia coperta. E, appena sono scesi, ha visto l'arma. Quello che è successo dopo si vede nelle immagini della videosorveglianza: le telecamere hanno ripreso i due criminali che fanno irruzione nel locale commerciale, mentre uno scarrella la pistola e la punta contro il titolare l'altro va dietro al bancone per svuotare le casse. Pochi secondi e, all'improvviso, mollano tutto e scappano: è il momento in cui il carabiniere è entrato e si è qualificato per farli uscire.

"Sono entrato e ho gridato "Carabinieri!" – racconta Maiello – e loro sono scappati. Sono risaliti in sella e io li ho inseguiti. Sono riuscito ad afferrare il passeggero dal giubbino e lui ha sparato due colpi di pistola. L'ho tirato giù, abbiamo ingaggiato una colluttazione e l'ho bloccato". Nelle immagini si vede il militare che corre dietro allo scooter e che con uno slancio afferra il criminale, tenendolo ben stretto nonostante il mezzo sia in accelerazione e i due colpi esplosi; i due sbandano, sfiorano un'auto di passaggio e a quel punto l'appuntato scelto, con un altro strattone, riesce a disarcionare il criminale mentre l'altro scappa.

L'arma, ma questo si scoprirà solo in seguito, era una replica, a salve; i carabinieri sono sulle tracce del complice. Ulteriori indagini sono in corso per capire se la coppia sia coinvolta in altri raid avvenuti di recente e con le stesse modalità ad Afragola, dove nelle ultime settimane si è registrata una escalation di rapine ai danni di esercizi commerciali, in particolare di tabaccherie.