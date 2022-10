Carabiniere sventa rapina in tabaccheria ad Afragola: ha tirato il ladro giù dallo scooter. Il video Le immagini della rapina sventata ieri, 12 ottobre, da un carabiniere libero dal servizio ad Afragola, nella provincia di Napoli: è caccia al complice.

A cura di Valerio Papadia

Sono da film le immagini diffuse dai carabinieri relative alla rapina in tabaccheria, l'ennesima ad Afragola, nella provincia di Napoli, sventata ieri da un militare libero dal servizio. Le immagini sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza poste sia all'interno dell'esercizio commerciale che in strada e mostrano sia i due rapinatori, con i volti travisati e armati, entrare nella tabaccheria e arraffare l'incasso, sia il carabiniere che, quando i malviventi tentato la fuga in scooter, ne afferra uno e lo scaraventa giù, arrestandolo: ancora ricercato, invece, il complice.

La ricostruzione della rapina

Intorno alle 13 di ieri, mercoledì 12 ottobre, i due rapinatori arrivano a bordo di uno scooter in via Mario Fiore, ad Afragola: nella cittadina dell'hinterland partenopeo, da qualche settimana, le tabaccherie sono un vero e proprio bersaglio di svariate rapine. Anche in questo caso, i due malviventi mettono a segno l'ennesimo colpo: entrano nell'esercizio commerciale, pistola in pugno e, mentre uno di loro minaccia il titolare con l'arma, l'altro svuota il registratore di cassa.

Nel frattempo, sul posto arriva, a bordo della sua auto, il carabiniere libero dal servizio: quando capisce cosa sta accadendo, entra nella tabaccheria e urla "Carabinieri" per identificarsi, ma i due rapinatori si danno alla fuga in sella allo scooter. Il militare li insegue, afferra il passeggero – che nel frattempo spara, ma per fortuna la pistola era a salve – e lo scaraventa in terra, arrestandolo poi anche con l'aiuto dei colleghi, intervenuti sul posto.

L'arrestato è Ciro Puzone, 40enne napoletano già noto alle forze dell'ordine: l'uomo è stato medicato e ha riportato ferite guaribili in 10 giorni; i militari dell'Arma stanno verificando il suo eventuale coinvolgimento nelle rapine che si sono verificati in zona negli ultimi tempi. Il complice è scappato in sella allo scooter, risultato rubato qualche giorno fa: i carabinieri di Castello di Cisterna sono sulle sue tracce.