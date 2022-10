Ennesima rapina in tabaccheria ad Afragola, stavolta un carabiniere la sventa Carabiniere sventa rapina a un tabaccaio ad Afragola (Napoli), uno dei due criminali bloccato dopo una colluttazione.

A cura di Nico Falco

Tentata rapina ad una tabaccheria di Afragola, in provincia di Napoli; questa volta, però, il colpo è saltato per merito di un carabiniere, libero dal servizio, che è prontamente intervenuto e ha bloccato uno dei due criminali dopo una colluttazione durante la quale sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco. È avvenuto intorno alle 13 di oggi, 12 ottobre, in via Dario Fiore, prosecuzione di corso Italia, al centro del popoloso comune del Napoletano, negli ultimi giorni teatro di diversi episodi di questo tipo.

La dinamica non è stata ancora ricostruita del tutto. I rapinatori sarebbero stati in due, avrebbero fatto irruzione armati di pistola. All'interno c'era il militare, che si sarebbe lanciato su di loro per bloccarli; nella colluttazione i criminali avrebbero esploso due colpi, che fortunatamente poi si sono rivelati a salve. Il carabiniere è riuscito a bloccare uno di loro, mentre l'altro è scappato ed è ora ricercato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, per medicare sia il militare sia il criminale bloccato.

Ad Afragola negli ultimi giorni si è registrata una preoccupante escalation di rapine, in particolare ai danni proprio di tabaccherie. Due colpi c'erano stati il 27 e il 28 settembre: in entrambi i casi, come mostrano le videocamere di sorveglianza delle attività commerciali, i rapinatori avevano fatto irruzione con armi da fuoco in pugno e avevano minacciato i presenti; nel secondo caso avevano usato anche un fucile e, prima di scappare col bottino, avevano aggredito il titolare colpendolo con calci e pugni.

Il 30 settembre una troupe giornalistica, che era andata ad Afragola proprio per documentare l'aumento di rapine in pieno giorno, era stata derubata dell'attrezzatura mentre l'automobile era nel parcheggio di un centro commerciale della zona.

(articolo aggiornato alle 14:00 del 12 ottobre 2022)