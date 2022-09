Violenta rapina in una tabaccheria di Afragola con fucili puntati, calci e pugni Una violenta rapina ad Afragola: fucile puntato contro il tabaccaio, poi calci e pugni prima di scappare con il bottino. Le immagini delle telecamere interne.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta rapina nel cuore di Afragola contro un tabaccaio: il tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne alla tabaccheria. Il tutto è avvenuto questa mattina, attorno alle 7: i rapinatori sono poi fuggiti con il bottino, mentre il tabaccaio è rimasto ferito. Sulla vicenda indagano ora le forze dell'ordine di Afragola, anche se al momento gli autori della rapina non sono ancora stati identificati, visto che hanno agito a volto coperto.

Dalle immagini si vede chiaramente l'irruzione nel locale, con uno dei rapinatori che punta un fucile contro il tabaccaio, mentre altri due scavalcano il bancone e iniziano a pestarlo. Il resto del gruppo butta in un grosso sacco di tela tutto ciò che era rubabile: gratta e vinci, sigarette, soldi. Il tutto è durato poco più di due minuti, come si evince dal video. I rapinatori, dopo aver preso tutto quello che potevano, sono scappati all'esterno, lasciando il titolare della tabaccheria ferito alla testa per i colpi subiti.

I precedenti nell'hinterland partenopeo

Non è la prima volta che una rapina del genere si verifica nell'hinterland di Napoli o alle sue porte. Anche se spesso i ladri preferiscono agire di notte (come ad esempio nel caso del ristorante Confini di Pozzuoli), il caso più emblematico resta quello di Casavatore, quando i rapinatori non esitarono a puntare fucili e kalashnikov contro i clienti, compreso un bambino seduto al tavolo con i propri genitori: immagini che anche in quel caso fecero rapidamente il giro d'Italia proprio per la crudezza mostrata da parte dei rapinatori, che non ebbero esitazioni a puntare un'arma contro il piccolo.