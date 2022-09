Ruba soldi e vino in un ristorante, i titolari: “Caro amico, ma che vita ti aspetta?” Un furto all’interno di un ristorante di Pozzuoli, i proprietari diffondono le immagini in Rete: “Rabbia, delusione e schifo, ma che vita ti aspetta?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Furto all'interno di un ristorante di Pozzuoli, il Confini Restaurant di via Napoli. Ma il ladro non sapeva di essere stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza interne. Seppure irriconoscibile, i proprietari hanno presentato denuncia e, contestualmente, si sono sfogati in un lungo post sui propri canali social: "Noi andremo avanti, ma a te che vita aspetta?"

Le immagini della telecamera interna

Il fatto è accaduto all'alba di ieri mattina, domenica 25 settembre: alle 5.02, come si evince dalle immagini di videosorveglianza, si vede un uomo che armeggia a volto coperto davanti all'ingresso, riuscendo a forzarlo. Una volta dentro, si dirige a colpo sicuro verso il bancone, sparendo poi dall'inquadratura, dove compare solo di taglio. I proprietari hanno poi spiegato che il bottino è stato qualche bottiglia di vino e i soldi presenti nel registratore di cassa.

I titolari: "Rabbia, delusione e schifo"

Duro lo sfogo dei titolari: "Rabbia delusione ma soprattutto schifo", spiegano, aggiungendo anche che "noi continueremo, mentre tu, amico nostro, che farai oggi, con quelle bottiglie, quei soldi in cassa che si esauriranno in poco? Che vita ti aspetta? Sicuramente sarò scadente, a differenza di chi come noi, ogni giorno combatte per i propri sogni".

Questo il testo completo dello sfogo dei titolari del ristorante Confini di Pozzuoli: