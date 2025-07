Ad Afragola sequestrato un cantiere PNRR: era stato chiuso per motivi di sicurezza, ma riaperto illegalmente

Sequestrato ad Afragola un cantiere PNRR in via Salicelle: era stato chiuso martedì per violazioni in termini di sicurezza del lavoro ma riaperto 24 ore dopo.

Immagine di repertorio

Un cantiere chiuso ad Afragola, nell'hinterland di Napoli, per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, ma riaperto illegalmente dopo appena 24 ore: i carabinieri sono così intervenuti nuovamente, ponendo stavolta sotto sequestro il tutto e denunciando tre persone: il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i delegati di due rispettive società. I tre dovranno rispondere, a vario titolo, di omessa verifica di azioni di coordinamento e controllo previste dal piano sicurezza e coordinamento e per plurime violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La scoperta dei carabinieri è avvenuta dopo un primo intervento svolto martedì 8 luglio nel cantiere PNRR di via Salicelle ad Afragola, dove si sta svolgendo la riqualificazione urbani di alcuni isolati dello stesso Rione Salicelle. Trovate diverse violazioni in materia di sicurezza del lavoro, cantiere ed aree erano state interdette fino all'adempimento delle prescrizioni imposte dall'Asl. Ma giovedì 10 luglio, in un secondo controllo, i carabinieri della stazione di Afragola insieme al personale del NIL di Napoli e al Dipartimento prevenzione sui luoghi di lavoro dell'Asl Napoli 2 Nord, hanno scoperto non solo che gli interventi necessari non erano stati eseguiti, ma addirittura che il cantiere aveva ripreso le attività normalmente, con operai sui ponteggi a proseguire i lavori, violando così l'interdizione del cantiere. A quel punto è scattato il sequestro per tutta l'area, mentre sono stati. denunciati il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i delegati di due rispettive società dovranno rispondere a vario titolo di omessa verifica di azioni di coordinamento e controllo previste dal piano sicurezza e coordinamento e per plurime violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. I controlli dei militari dell'Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre zone della provincia di Napoli per garantire la massima sicurezza dei lavoratori.