Tabaccai sotto attacco, ancora una violenta rapina ripresa da un video ad Afragola Ancora una rapina ad Afragola, sempre in una tabaccheria. Marigliano (FederTabaccai): “Situazione diventata insostenibile, abbiamo scritto al prefetto”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora una rapina all'interno di una tabaccheria di Afragola: malviventi a viso coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione in un negozio di tabacchi, rubando di tutto e poi scappando puntando le pistole contro i titolari. Si tratta dell'ennesimo colpo in questi giorni nella cittadina nell'hinterland napoletano. Anche in questa occasione i ladri sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne al negozio: il colpo risale allo scorso 27 settembre ma è stato diffuso solo oggi. Si tratta, tra l'altro, dell'ennesimo colpo avvenuto in pieno giorno.

Escalation di rapine ad Afragola

Appena 24 ore dopo questa rapina, sarebbe poi avvenuta la rapina più nota di questi giorni, quella nella quale si vedono i fucili puntati contro il tabaccaio, poi preso a calci e pugni prima di scappare con il bottino. Le immagini delle telecamere interne, che hanno ripreso il tutto, hanno fatto il giro della Rete anche per la brutalità con cui è avvenuto il tutto. Pochi giorni dopo, un'altra violenta rapina in un negozio di cellulari, ma in questo caso il titolare del negozio ha reagito e cacciato via i due rapinatori, nonostante fossero armati di pistola. La situazione ad Afragola è diventata insomma incandescente: anche una troupe giornalistica era stata vittima di un furto, perpetrato poco dopo il loro arrivo per documentare l'emergenza rapine in zona.

Marigliano (FederTabaccai): "Situazione insostenibile"

"Ad Afragola nell'ultima settimana ci sono state tre rapine in pieno giorno e con i clienti all'interno delle tabaccherie", ha spiegato Francesco Marigliano, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, "danni economici enormi considerando che oltre all'incasso i criminali hanno portato via anche sigarette e gratta e vinci. Apprezziamo l'attività svolta dalle Forze dell'Ordine ma, alla luce degli ultimi eventi che hanno scosso la nostra provincia ed in particolare Afragola, il Consiglio Direttivo della Fit di Napoli ha deliberato l'invio di una nota al Prefetto Palomba chiedendo la predisposizione", ha aggiunto ancora Palomba, "di un piano straordinario di vigilanza e controllo del territorio che possa garantire al meglio la sicurezza della categoria. I colleghi di Afragola già devono sopportare da anni un Contrabbando diffuso che la politica ignora nonostante le nostre denunce, credo che sia giunto il momento di affrontare seriamente la questione".