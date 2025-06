Patrizio Chianese chiude il banco degli hot dog ad Afragola: “Vado a Malta” L’annuncio del TikToker in un video diventato virale in cui spiega che l’assenza del permesso per stare in strada sarebbe dovuta al Comune di Afragola. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Patrizio Chianese chiuderà il chiosco di hot dog ad Afragola per andarsene a Malta. Lo ha annunciato lui stesso, in un video su TikTok subito diventato virale. Il motivo? La Polizia Municipale di Afragola gli avrebbe fatto rimuovere il suo banco per assenza di un'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico: accusa alla quale però lo stesso tiktoker ha replicato spiegando di aver fatto sì richiesta ma che il Comune di Afragola, nel mentre, non viene convocato per deliberare e dunque lui sarebbe senza. "Io però devo lavorare".

"Ho fatto richiesta per il suolo pubblico venti volte, sono forfettario e ho tutti i documenti, faccio anche gli scontrini", ha spiegato nel video, "mi hanno fatto spostare di nuovo anche se tutto è in regola. Assurdo, qui a Napoli, ad Afragola e nei comuni vicini non si può lavorare, ecco perché me ne vado a Malta". Ed infine, Chianese ha anche aggiunto: "Voglio dire una cosa a te che hai chiamato la polizia municipale: ‘A me non mi hai tolto niente dalla tasca, perché io oggi non guadagnavo niente con 3 euro un hot dog e una bottiglietta d’acqua, ma hai tolto il divertimento ai bambini che venivano da me".

Non è la prima volta che Patrizio Chianese, diventato celebre per il suo slogan "ti fidi di me" che ripete durante la creazione dei suoi hot dog, ha problemi con la Polizia Municipale per la sua attività. Un anno fa, c'era stata la "svolta" con la collaborazione con New Martina (al secolo Carmen Fiorito), altra nota tiktoker che lo aveva portato ad aprire un negozio di panini vero e proprio. Poi però c'era stato un passo indietro, spiegando che i due avessero "idee diverse, torno in strada". Fino ad oggi, in cui annuncia di voler andare a Malta visti i nuovi problemi con la sua attività.