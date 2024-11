video suggerito

Patrizio Chianese spiega perché ha chiuso il negozio con New Martina: “Idee diverse, torno in strada” Il noto TikToker di Afragola ha spiegato le motivazioni dietro alla chiusura del negozio “Ti fidi di me”, nome ripreso dal suo tormentone social, aperto in società con un’altra personalità molto conosciuta sul web, New Martina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è andata bene a Patrizio Chianese, ragazzo di Afragola, nella provincia di Napoli, molto noto su TikTok, con il suo negozio "Ti fidi di me", nome che riprendeva proprio il suo tormentone social: come annunciato già oltre un mese fa, il negozio, aperto in collaborazione con un'altra personalità molto famosa di TikTok, vale a dire New Martina – al secolo Carmen Fiorito – ha chiuso i battenti.

Dopo tutto questo tempo, Patrizio Chianese – diventato noto sul web quando vendeva hot dog in strada con un carretto proprio ad Afragola – ci ha tenuto a spiegare, con un video pubblicato su YouTube, le motivazioni che lo hanno portato a chiudere il negozio che, come faceva lui con il suo carretto, proponeva proprio street food. Patrizio, all'inizio del video, parla di "idee diverse" con Carmen, New Martina appunto, anche se ci tiene a specificare: "Carmen è una bravissima ragazza, spero che la nostra amicizia non finirà mai".

Nel suo racconto, Patrizio Chianese afferma di essere "uno spirito libero" e di voler fare le cose a modo suo, tenendoci però a ringraziare tutti coloro che gli hanno fornito consigli preziosi negli ultimi mesi.

L'annuncio di Patrizio: "Torno a vendere hot dog per strada"

Il focus del video, una volta spiegati brevemente i motivi dietro la chiusura di "Ti fidi di me", è un altro: Patrizio, infatti, ha annunciato che tornerà a vendere hot dog per strada, come agli inizi del suo percorso di vita – e sui social. Il giovane è infatti tornato ad Afragola e, a partire da sabato 30 novembre, sarà nuovamente in strada a preparare e servire hot dog a suon di "Ti fidi di me".