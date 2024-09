video suggerito

Il tiktoker Patrizio Chianese chiude "Ti fidi di me": stavolta il business non riesce (per ora) La storia di Patrizio Chianese, il tiktoker degli hot dog ad Afragolae del suo negozio aperto a Napoli ma subito chiuso.

A cura di Redazione Napoli

Non riesce sempre. Stavolta l'idea di portare un business incerto, uno street food dalle popolatissime dirette su Tiktok, al negozietto vero e proprio, è fallito. È la storia di Patrizio Chianese, un volto noto del social cinese per chi ama questo tipo di contenuti. Di che parliamo? Di panini in strada – in questo caso siamo ad Afragola, hinterland Nord di Napoli – e di un tormentone fortunato: «ti fidi di me?», nato sul social video per rassicurare i clienti sulla farcitura del panino, assortito prendendo salsiccia, verdura e spezie da un chioschetto mobile, peraltro più volte chiuso dai vigili urbani.

Ebbene, dopo un po' di diatribe con la Polizia Municipale della sua cittadina, Chianese era quasi in procinto di abbandonare tutto. La narrazione tipica di Tiktok a questo punto prevede che arrivi una scialuppa di salvataggio, un capitale per mettere a posto tutto e andare avanti, sulla scia di un'altra storia di commercio riuscito, quella di Donato e dei suoi panini "con mollica o senza". Il capitale stavolta è arrivato, ma non da un imprenditore milanese, bensì da una giovanissima imprenditrice di successo e che di soldi ne sta macinando un bel po' – grazie anche a TikTok -. Stiamo parlando di Carmen Fiorito, conosciuta come New Martina, la "regina della pellicola privacy" sui cellulari, con sedi aperte ormai non solo a Napoli ma in molte città.

In breve: Carmen-NewMartina finanzia l'avvio dei lavori un un piccolo locale fronte strada a Napoli, in zona Ferrovia, per piazzarci l'attività di Patrizio Chianese, si ipotizza una relazione sentimentale fra i due. "Ti fidi di me" apre i battenti, tanti video e commenti. Fino all'inizio di settembre. Ma chiude dopo pochissimo. E il motivo? Si susseguono ipotesi: litigio con New Martina, chiusura per problemi con l'attività. Qualche giorno fa è stato lo stesso giovane a spiegare che è chiuso «appena risolverò i problemi lo saprete». Non fa cenno ai motivi, di certo c'è che stavolta il passaggio da TikTok al negozio non è avvenuto in automatico. Il gioco è diventato più difficile.