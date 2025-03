video suggerito

Bagnoli, cedimento in via Tacito: strada chiusa, "intrappolati" i residenti del Pendio di Agnano Cedimento in via Tacito, quartiere Bagnoli. Il tratto di strada è stato chiuso ed è l'unico accesso al Pendio di Agnano: l'altro è via Candia, ma è a senso unico verso via Terracina.

A cura di Nico Falco

Il cedimento stradale in via Tacito (Foto da Facebook)

Un tratto di via Tacito, quartiere Bagnoli, è stato chiuso a seguito del cedimento di parte della strada. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Gli accertamenti sui motivi sono in corso, ma i disagi per i residenti della zona sono già evidenti: la strada interrotta è l'unica via di accesso per l'area del Pendio di Agnano, dato che l'altra, via Candia, è a senso unico in direzione di via Terracina.

L'intervento dei tecnici intorno alle 21.30 di ieri, 28 marzo: il manto stradale ha ceduto al lato della carreggiata ed un'automobile parcheggiata è in parte sprofondata. In via cautelativa sono state fatti rimuovere i veicoli su entrambi i lati ed è stato chiuso il tratto che prosegue verso il Pendio di Agnano.

La situazione va a peggiorare una problematica già ampiamente segnalata dai residenti, in particolare quando si sono intensificate le scosse di terremoto relative al bradisismo: nel tratto successivo di via Tacito si trova una scuola e agli orari di ingresso e di uscita la zona viene completamente paralizzata; con la chiusura del tratto di strada la struttura non è raggiungibile, se non disponendo la circolazione su doppio senso di marcia in via Candia e dirottando il traffico, quindi, sull'unica via di collegamento, comunque stretta e insufficiente per garantire un agevole deflusso sia in circostanze ordinarie sia per una eventuale emergenza.