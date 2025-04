video suggerito

Scontro auto-moto sulla SS268 del Vesuvio: morto motociclista. Strada chiusa, auto deviate Incidente sulla SS 268 del Vesuvio, tra gli svincoli di Angri e Scafati: morto motociclista. Strada chiusa, auto deviate. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale sulla Strada Statale 268 del Vesuvio. Nello scontro tra un'auto e una moto, ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. L'impatto, purtroppo, gli è stato fatale. L'uomo è morto a seguito delle ferite riportate. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivate le squadre degli ausiliari del traffico Anas e la Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso.

Incidente sulla Strada Statale del Vesuvio: scontro auto-moto

L'incidente stradale, secondo le prime informazioni, è avvenuto tra gli svincoli di Angri nord e Scafati sud, in corrispondenza del km 28,000, attorno alle ore 13,30. La tratta interessata della strada statale 268 “del Vesuvio”, anche conosciuta come la strada della morte a causa dell'elevato numero di incidenti mortali, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, per consentire i soccorsi. Allo stato attuale la circolazione è deviata in loco. Lo scontro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto un’autovettura ed una motocicletta.

Le indagini sull'impatto: eseguiti i rilievi

Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire cosa sia avvenuto. Sono stati eseguiti i rilievi e raccolte le testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi. Al termine dei primi rilievi sarà possibile procedere alla rimozione dei veicoli e alla pulizia del piano viabile, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione.