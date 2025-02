Parcheggiatore abusivo insulta e minaccia un uomo davanti a decine di studenti: il video a Fuorigrotta Le immagini sono state pubblicate sui social dal deputato Borrelli: il video mostra un parcheggiatore abusivo insultare e minacciare un uomo davanti un istituto scolastico a Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Sempre più arroganti, prepotenti e violenti". Con queste parole, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli presenta il video, pubblicato sui suoi canali social, in cui si vede un parcheggiatore abusivo insultare e minacciare un uomo a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. La scena, come se non bastasse, si svolge all'esterno dell'istituto scolastico superiore Gioacchino Rossini, davanti a decine di studenti: il parcheggiatore abusivo urla epiteti e frasi volgari all'indirizzo di un uomo, mentre qualcuno dei presenti lo invita a moderare il linguaggio proprio per la presenza dei ragazzi.

"È necessario l’immediato intervento della Polizia Municipale che deve assolutamente allontanare il soggetto in questione, evidentemente molto pericoloso e che potrebbe passare dalle parole ai fatti. Non sarebbe certo la prima volta che un parcheggiatore abusivo aggredisce chi si ribella ai ricatti e alle prepotenze" il commento di Borrelli.

"I parcheggiatori abusivi – prosegue il deputato – sono una ‘categoria' ben specifica di criminali ed estorsori e come tali vanno trattati adeguatamente, con normative ad hoc. La Maggioranza di Governo la pensa diversamente. Con gli studenti che manifestano si usano le maniere dure, con i delinquenti invece si rimane inermi. Io non arretrerò mai su questa battaglia".