Ossessionato dalla vicina, ha le sue foto sul comodino: stalker arrestato dopo pedinamenti e minacce L'inquietante vicenda a Vico Equense, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, ossessionato dalla sua vicina di casa.

A cura di Valerio Papadia

Una storia di ossessione quella che arriva da Vico Equense, una delle perle della Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli: qui, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni per atti persecutori nei confronti della vicina di casa; i militari dell'Arma hanno trovato numerose foto della donna nell'appartamento del 44enne, perfino sul comodino in camera da letto.

La donna vive in un appartamento nel centro di Vico Equense; in quello accanto, invece, vive il 44enne. L'uomo incontra la vicina di casa sul pianerottolo: si conoscono a malapena, ma per lui la donna diventa una vera e propria ossessione. Cerca di incontrarla sempre più frequentemente, bussa alla sua porta regalandole una volta dei limoni, un'altra una bottiglia di spumante. Gli omaggi cominciano e diventare sempre più insistenti, e indesiderati per la donna: regali lasciati sullo zerbino, rose rosse o mimose adagiate sul parabrezza dell'auto. Poi, il 44enne si dichiara e dice alla vicina, che conosce a malapena, di amarla; il rifiuto della donna è categorico.

Le foto della donna sui social stampate e conservate in casa

L'uomo non si arrende: quando la vicina esce di casa, lui è lì. Anche quando la donna è in casa, l'uomo passeggia avanti e indietro fuori dalla porta, mentre lei lo osserva dallo spioncino, terrorizzata e inerme. Quando iniziano i pedinamenti e le minacce, la donna decide di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Vico Equense e di raccontare tutto. I militari dell'Arma si appostano poco lontano dal palazzo in cui vivono i due e, quando la donna esce di casa, lui la segue a ruota: per il 44enne scattano così le manette; nel suo appartamento, i carabinieri trovano molte foto della vittima, trovate sui social e stampate dall'uomo: alcune erano esposte in camera da letto, perfino sul comodino.