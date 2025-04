video suggerito

"Mi hanno tolto pure la fede nuziale": nonna derubata a Napoli con la truffa del finto nipote Anziana derubata dei suoi averi con la truffa del finto nipote a Napoli. La richiesta al Prefetto: "Potenziare la videosorveglianza"

A cura di Pierluigi Frattasi

Nonna 83enne napoletana derubata a Napoli di tutti i suoi averi in casa con la truffa del finto nipote. Portata via anche la fede nuziale. la brutta disavventura è accaduta il 24 aprile scorso, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. L'anziana, residente nella zona di via Duomo, al centro storico di Napoli, è rimasta vittima dell'odiosa truffa del finto corriere/nipote, che prende di mira soprattutto persone sole e più avanti con l'età, approfittando della loro buona fede. L'anziana ha poi sporto denuncia alla Polizia.

Napoli, anziana vittima della truffa del finto nipote

La donna, secondo le prime ricostruzioni, era sola in casa, quando, attorno a mezzogiorno, è stata contattata sul telefonino da un numero sconosciuto. All'altro capo del filo, una voce maschile si presenta come il nipote e sostiene di essere in compagnia del papà, figlio della vittima. Entrambi si sarebbero trovati all'ufficio postale. Il finto nipote a quel punto avverte l'anziana che un corriere sta andando a casa e che gli vanno consegnati 1.600 euro.

La donna, però, non ha tutti quei soldi. Dopo averlo riferito all'interlocutore, chiude la telefonata. Passano pochi minuti e arrivano altre chiamate, questa volta sia sul cellulare che sul telefono fisso. La richiesta si fa più insistente. Se non vengono consegnati i soldi, il nipote rischia la denuncia. A quel punto, l'anziana 83enne si spaventa. Ribadisce di non avere tutti quei soldi in casa, ma che cercherà di raccogliere quanto più possibile per aiutare il nipote. Riesce a mettere insieme qualche centinaio di euro, vari anelli e orecchini d'oro, ricordi di famiglia, ed anche la fede nuziale, per un valore di circa 3mila euro.

L'anziana truffata a via Duomo

La donna scende in strada con i suoi averi. Arriva in una traversa del Duomo, dove trova ad aspettarla un giovane napoletano, vestito tutto di nero, che le dice di essere il corriere. Gli consegna tutto in buona fede e il ragazzo va via, in direzione di via Duomo. Rientrata a casa, però, l'incubo non finisce. Riprendono le telefonate. Sono sempre i truffatori che questa volta chiedono altro denaro. A quel punto la donna comincia a intuire di essere stata raggirata. Chiama subito il numero per l'emergenza e la Polizia di Stato si precipita sul posto. Sulla vicenda adesso sono in corso le indagini degli investigatori. Al vaglio anche le telecamere della zona.

Richiesta al Prefetto: "Subito più videosorveglianza"

"Purtroppo – commenta Michele Tortora, presidente della commissione sicurezza legalità della IV Municipalità – dobbiamo assistere ancora una volta ad una anziana derubata di oro e soldi con la scusa del finto nipote. Da 3 anni chiedo di potenziare la video sorveglianza e i posti di blocco fissi in una zona dove anche i turisti sono presi di mira e derubati e dove le strade sono spesso preda dei venditori ambulanti abusivi. Chiediamo al Prefetto Michele Di Bari un incontro urgente con la presidente Maria Caniglia per chiarimenti sui tempi per la videosorveglianza".